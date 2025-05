BMW Aktie News: Anleger schicken BMW am Vormittag ins Plus

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von BMW. Zuletzt stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 80,54 EUR.

Das Papier von BMW legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 80,54 EUR. Im Tageshoch stieg die BMW-Aktie bis auf 80,62 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 80,36 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 68.707 BMW-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.06.2024 bei 94,44 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 14,72 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 62,96 EUR. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 27,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass BMW-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,12 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BMW 4,30 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 85,68 EUR je BMW-Aktie aus.

Am 07.05.2025 hat BMW die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,40 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat BMW mit einem Umsatz von insgesamt 33,76 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,61 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,80 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von BMW rechnen Experten am 30.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,10 EUR je Aktie belaufen.

