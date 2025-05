BMW Aktie News: BMW am Donnerstagmittag gefragt

BMW im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BMW. Zuletzt ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 79,84 EUR.

Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 79,84 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BMW-Aktie bei 80,62 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 80,36 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 203.433 BMW-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (94,44 EUR) erklomm das Papier am 04.06.2024. Gewinne von 18,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 62,96 EUR. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 21,14 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass BMW-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,12 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BMW 4,30 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 85,68 EUR für die BMW-Aktie.

Am 07.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 3,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 4,40 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 33,76 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 7,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 36,61 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte BMW am 31.07.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,10 EUR je BMW-Aktie belaufen.

