BMW Aktie News: BMW am Freitagmittag mit Kursplus

05.09.25 12:06 Uhr
BMW Aktie News: BMW am Freitagmittag mit Kursplus

Die Aktie von BMW gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von BMW legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 89,00 EUR.

Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 89,00 EUR. Die BMW-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 89,56 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 89,40 EUR. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 90.913 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 91,72 EUR erreichte der Titel am 22.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,06 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 62,96 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 4,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,02 EUR je BMW-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 90,50 EUR für die BMW-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 31.07.2025. Das EPS wurde auf 2,85 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BMW 4,15 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,17 Prozent auf 33,93 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 36,94 Mrd. EUR gelegen.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 11.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 10,87 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Toome / Shutterstock.com

