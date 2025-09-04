DAX23.639 -0,6%ESt505.328 -0,4%Top 10 Crypto15,50 +0,7%Dow45.300 -0,7%Nas21.633 -0,3%Bitcoin94.776 -0,2%Euro1,1737 +0,8%Öl65,57 -2,0%Gold3.583 +1,0%
Kursverlauf

BMW Aktie News: BMW am Freitagnachmittag mit Kursplus

05.09.25 16:10 Uhr
BMW Aktie News: BMW am Freitagnachmittag mit Kursplus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BMW. Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 88,90 EUR. Im Tageshoch stieg die BMW-Aktie bis auf 89,56 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 89,40 EUR. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 215.205 Aktien.

Am 22.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 91,72 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 3,17 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 62,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 29,18 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für BMW-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,02 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 90,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,85 EUR gegenüber 4,15 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,17 Prozent zurück. Hier wurden 33,93 Mrd. EUR gegenüber 36,94 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von BMW wird am 05.11.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von BMW rechnen Experten am 11.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 10,87 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: KENCKOphotography / Shutterstock.com

Nachrichten zu BMW AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu BMW AG

DatumRatingAnalyst
22.08.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
07.08.2025BMW KaufenDZ BANK
05.08.2025BMW BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025BMW OutperformBernstein Research
01.08.2025BMW BuyUBS AG
