BMW Aktie News: BMW am Vormittag freundlich

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 75,48 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 75,48 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BMW-Aktie bei 76,22 EUR. Bei 75,94 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 72.578 BMW-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 104,65 EUR erreichte der Titel am 15.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 38,65 Prozent wieder erreichen. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 62,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 19,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,13 EUR, nach 4,30 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 85,32 EUR je BMW-Aktie an.

Am 14.03.2025 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,40 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,77 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,25 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 36,42 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 42,97 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die BMW-Bilanz für Q1 2025 wird am 07.05.2025 erwartet. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,16 EUR je BMW-Aktie.

