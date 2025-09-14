DAX23.815 +0,5%ESt505.435 +0,8%Top 10 Crypto16,15 -1,5%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin97.777 -0,6%Euro1,1740 +0,1%Öl67,25 +0,6%Gold3.644 ±0,0%
BMW Aktie News: BMW schiebt sich am Vormittag vor

15.09.25 09:29 Uhr
BMW Aktie News: BMW schiebt sich am Vormittag vor

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BMW. Das Papier von BMW konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 84,10 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere um 09:06 Uhr 0,3 Prozent. In der Spitze legte die BMW-Aktie bis auf 84,36 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 84,26 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 17.882 BMW-Aktien.

Am 22.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 91,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,06 Prozent. Bei einem Wert von 62,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Mit Abgaben von 25,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für BMW-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,05 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 90,50 EUR für die BMW-Aktie.

BMW gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,85 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,15 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 36,94 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 33,93 Mrd. EUR.

Die BMW-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 10,92 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

