BMW Aktie News: Anleger greifen bei BMW am Donnerstagmittag zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BMW. Zuletzt sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 83,34 EUR zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 0,4 Prozent auf 83,34 EUR. Die BMW-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 83,70 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 83,08 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 102.633 Stück.
Bei 91,72 EUR markierte der Titel am 22.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 10,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 62,96 EUR. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 32,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,05 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 4,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 90,50 EUR je BMW-Aktie aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 31.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,85 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,17 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 33,93 Mrd. EUR im Vergleich zu 36,94 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Die BMW-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2026 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,92 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.
Analysen zu BMW AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.09.2025
|BMW Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.2025
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.2025
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|05.08.2025
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.09.2025
|BMW Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.2025
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|05.08.2025
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.2025
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.2025
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.07.2025
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.07.2025
|BMW Equal Weight
|Barclays Capital
|10.07.2025
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.03.2025
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|11.09.2024
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|09.05.2024
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|17.04.2024
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|24.11.2023
|BMW Underweight
|Barclays Capital
