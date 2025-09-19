DAX23.470 -0,7%ESt505.431 -0,5%Top 10 Crypto15,68 -2,0%Dow46.218 -0,2%Nas22.667 +0,2%Bitcoin96.296 -2,0%Euro1,1765 +0,2%Öl66,18 -0,7%Gold3.721 +1,0%
Blick auf Aktienkurs

BMW Aktie News: BMW am Montagnachmittag mit Abschlägen

22.09.25 16:11 Uhr
BMW Aktie News: BMW am Montagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von BMW gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BMW-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 82,06 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr fiel die BMW-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 82,06 EUR ab. In der Spitze fiel die BMW-Aktie bis auf 80,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 82,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 577.791 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 91,72 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 62,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 30,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BMW-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,04 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 90,50 EUR für die BMW-Aktie aus.

BMW veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,85 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,17 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 33,93 Mrd. EUR im Vergleich zu 36,94 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte BMW am 05.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von BMW rechnen Experten am 04.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,91 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

Wer­bung

