Kurs der Boeing

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Abend auf rotem Terrain

01.10.25 20:24 Uhr
Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Abend auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 214,55 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
183,00 EUR 0,58 EUR 0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr ging es für die Boeing-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 214,55 USD. Der Kurs der Boeing-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 213,75 USD nach. Bei 214,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 404.494 Boeing-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.07.2025 bei 242,59 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Boeing-Aktie somit 11,56 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 128,92 USD am 08.04.2025. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 66,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Boeing-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,048 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 238,83 USD an.

Am 29.07.2025 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,92 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,33 USD erwirtschaftet worden. Boeing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,75 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16,87 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Boeing am 22.10.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Boeing-Verlust in Höhe von -1,982 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Analysen zu Boeing Co.

DatumRatingAnalyst
30.09.2025Boeing BuyUBS AG
29.09.2025Boeing BuyUBS AG
29.09.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
26.09.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
19.09.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
