Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Nachmittag schwächer

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 214,46 USD abwärts.

Die Boeing-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 214,46 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Boeing-Aktie bei 213,75 USD. Bei 214,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 139.564 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (242,59 USD) erklomm das Papier am 30.07.2025. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 11,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 128,92 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Boeing-Aktie 66,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,048 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 238,83 USD.

Am 29.07.2025 äußerte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,92 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,33 USD je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22,75 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 34,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Boeing einen Umsatz von 16,87 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 22.10.2025 erwartet.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,982 USD je Boeing-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

So schätzen die Analysten die Boeing-Aktie im September 2025 ein

Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel hätte eine Investition in Boeing von vor 3 Jahren abgeworfen

Boeing-Aktie zieht kräftig an: FAA wll offenbart Beschränkungen für Boeing 737 Max lockern