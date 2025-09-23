Jefferies & Company Inc.

Boeing Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Der Auftrag von Turkish Airlines für bis zu 225 Boeing-Maschinen sei schon lange erwartet worden, nachdem die Fluggesellschaft 2023 Konkurrent Airbus einen Großauftrag erteilt habe, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/nas

