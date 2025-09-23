Boeing Aktie
Marktkap. 139,28 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 850471
ISIN US0970231058
Symbol BA
Boeing Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Der Auftrag von Turkish Airlines für bis zu 225 Boeing-Maschinen sei schon lange erwartet worden, nachdem die Fluggesellschaft 2023 Konkurrent Airbus einen Großauftrag erteilt habe, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 09:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 09:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Boeing Co.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 255,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 222,14
|Abst. Kursziel*:
14,79%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 222,20
|Abst. Kursziel aktuell:
14,76%
|
Analyst Name:
Sheila Kahyaoglu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 238,83
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Boeing Co.
|19.09.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.25
|Boeing Buy
|UBS AG
|10.09.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
