US-Shutdown droht: US-Börsen leichter -- DAX letztlich fester -- CoreWeave, Meta, Lufthansa, Continental, Alibaba, Tilray, Clara Technologies, Wolfspeed, Firefly, Etsy, Shopify im Fokus
3. Quartal 2025: So bewegten sich die DAX-Aktien im vergangenen Quartal
CoreWeave-Aktie klettert: Milliarden-Deal mit Meta für KI-Cloud-Infrastruktur
Profil
Notierung im Blick

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Dienstagabend mit roter Tendenz

30.09.25 20:25 Uhr
Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Dienstagabend mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Boeing. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 214,84 USD.

Die Boeing-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 214,84 USD. Zwischenzeitlich weitete die Boeing-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 212,85 USD aus. Bei 216,60 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 494.404 Boeing-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.07.2025 bei 242,59 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 128,92 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Abschläge von 39,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Boeing-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,048 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 238,83 USD an.

Am 29.07.2025 äußerte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,92 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -2,33 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22,75 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 34,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Boeing einen Umsatz von 16,87 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2025 erfolgen.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,982 USD je Boeing-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel hätte eine Investition in Boeing von vor 3 Jahren abgeworfen

Boeing-Aktie zieht kräftig an: FAA wll offenbart Beschränkungen für Boeing 737 Max lockern

Palantir-Aktie im Fokus: KI für Boeings Rüstungs- und Raumfahrtfabriken

In eigener Sache

Analysen zu Boeing Co.

DatumRatingAnalyst
19:51Boeing BuyUBS AG
29.09.2025Boeing BuyUBS AG
29.09.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
26.09.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
19.09.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19:51Boeing BuyUBS AG
29.09.2025Boeing BuyUBS AG
29.09.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
26.09.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
19.09.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.04.2025Boeing NeutralMerrill Lynch & Co., Inc.
24.01.2025Boeing NeutralUBS AG
28.10.2024Boeing HaltenDZ BANK
14.10.2024Boeing HaltenDZ BANK
31.01.2024Boeing Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
03.01.2023Boeing UnderperformCredit Suisse Group
22.12.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
03.11.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
02.11.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
19.10.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group

