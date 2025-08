Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Boeing. Zum Vortag unverändert notierte die Boeing-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 225,05 USD.

Mit einem Wert von 225,05 USD bewegte sich die Boeing-Aktie um 15:51 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die Boeing-Aktie bei 226,51 USD. Die Abwärtsbewegung der Boeing-Aktie ging bis auf 224,26 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 226,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 91.476 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 30.07.2025 markierte das Papier bei 242,59 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 7,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 128,92 USD ab. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 74,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Boeing-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,048 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Boeing 0,000 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 240,50 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 29.07.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,92 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22,75 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 34,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Boeing einen Umsatz von 16,87 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Boeing wird am 22.10.2025 gerechnet.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,921 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

