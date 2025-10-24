Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing zeigt sich am Nachmittag gestärkt
Die Aktie von Boeing gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 219,87 USD zu.
Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 219,87 USD zu. Im Tageshoch stieg die Boeing-Aktie bis auf 219,94 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 219,04 USD. Zuletzt wurden via New York 82.657 Boeing-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.07.2025 bei 242,59 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Boeing-Aktie 10,33 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 128,92 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,37 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,048 USD. Im Vorjahr erhielten Boeing-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 238,83 USD für die Boeing-Aktie.
Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,92 USD. Ein Jahr zuvor waren -9,97 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 22,75 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,84 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Boeing am 29.10.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Boeing möglicherweise am 28.10.2026 präsentieren.
Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -6,895 USD je Boeing-Aktie.
Redaktion finanzen.net
