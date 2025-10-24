Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Kurs der Boeing

Die Aktie von Boeing gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 219,87 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 219,87 USD zu. Im Tageshoch stieg die Boeing-Aktie bis auf 219,94 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 219,04 USD. Zuletzt wurden via New York 82.657 Boeing-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.07.2025 bei 242,59 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Boeing-Aktie 10,33 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 128,92 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,37 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,048 USD. Im Vorjahr erhielten Boeing-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 238,83 USD für die Boeing-Aktie.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,92 USD. Ein Jahr zuvor waren -9,97 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 22,75 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,84 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Boeing am 29.10.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Boeing möglicherweise am 28.10.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -6,895 USD je Boeing-Aktie.

