Heute im Fokus
Handelsstreit im Blick: DAX geht im Plus ins Wochenende -- US-Börsen legen zu -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- Lufthansa, DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Wilde Ausschläge bei der Beyond Meat-Aktie setzen sich fort - Analysten warnen vor Kauf Wilde Ausschläge bei der Beyond Meat-Aktie setzen sich fort - Analysten warnen vor Kauf
Rohstoffkurse am Abend Rohstoffkurse am Abend
Aktie im Blick

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing macht am Freitagabend Boden gut

24.10.25 20:23 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Boeing. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,7 Prozent auf 221,39 USD zu.

Das Papier von Boeing konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,7 Prozent auf 221,39 USD. Zwischenzeitlich stieg die Boeing-Aktie sogar auf 221,72 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 219,04 USD. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 286.283 Aktien.

Bei 242,59 USD markierte der Titel am 30.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,58 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 128,92 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 41,77 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Boeing seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,048 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 238,83 USD.

Boeing ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,92 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -9,97 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,75 Mrd. USD – ein Plus von 27,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 17,84 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 28.10.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -6,895 USD je Boeing-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

GE Aerospace-Aktie legt zu: Jahresziele erneut angehoben

RTX-Aktie steigt klar: Optimistischer Ausblick - Ziele angehoben

Lufthansa-Aktie schwächelt: Neuer Hoffnungsträger startet mit Mängeln

Nachrichten zu Boeing Co.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Boeing Co.

DatumRatingAnalyst
20.10.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
20.10.2025Boeing OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.10.2025Boeing BuyUBS AG
15.10.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
30.09.2025Boeing BuyUBS AG
28.04.2025Boeing NeutralMerrill Lynch & Co., Inc.
24.01.2025Boeing NeutralUBS AG
28.10.2024Boeing HaltenDZ BANK
14.10.2024Boeing HaltenDZ BANK
31.01.2024Boeing Equal WeightBarclays Capital
03.01.2023Boeing UnderperformCredit Suisse Group
22.12.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
03.11.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
02.11.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
19.10.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Boeing Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
