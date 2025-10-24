Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing macht am Freitagabend Boden gut

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Boeing. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,7 Prozent auf 221,39 USD zu.

Das Papier von Boeing konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,7 Prozent auf 221,39 USD. Zwischenzeitlich stieg die Boeing-Aktie sogar auf 221,72 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 219,04 USD. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 286.283 Aktien.

Bei 242,59 USD markierte der Titel am 30.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,58 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 128,92 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 41,77 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Boeing seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,048 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 238,83 USD.

Boeing ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,92 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -9,97 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,75 Mrd. USD – ein Plus von 27,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 17,84 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 28.10.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -6,895 USD je Boeing-Aktie in den Büchern stehen.

