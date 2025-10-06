Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing verteuert sich am Nachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Boeing zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Boeing-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 217,00 USD zu.

Das Papier von Boeing legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 217,00 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Boeing-Aktie bei 218,14 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 217,62 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 123.611 Boeing-Aktien.

Am 30.07.2025 markierte das Papier bei 242,59 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 128,92 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Abschläge von 40,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Boeing seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,048 USD je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 238,83 USD.

Boeing veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,92 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 34,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22,75 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16,87 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Boeing rechnen Experten am 28.10.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,982 USD je Boeing-Aktie.

