So entwickelt sich Boeing

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Freitagabend südwärts

03.10.25 20:23 Uhr
Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Freitagabend südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 215,35 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
185,24 EUR 1,24 EUR 0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Boeing-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 215,35 USD abwärts. In der Spitze fiel die Boeing-Aktie bis auf 215,35 USD. Bei 216,75 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 387.769 Boeing-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 242,59 USD erreichte der Titel am 30.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 12,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 128,92 USD ab. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 67,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Boeing-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,048 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Boeing 0,000 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 238,83 USD an.

Boeing veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,92 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,33 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Boeing 22,75 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 34,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16,87 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2026 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,982 USD je Boeing-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Jordan Tan / Shutterstock.com

Analysen zu Boeing Co.

DatumRatingAnalyst
30.09.2025Boeing BuyUBS AG
29.09.2025Boeing BuyUBS AG
29.09.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
26.09.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
19.09.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
