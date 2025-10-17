Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Freitagabend in Grün

Boeing im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Boeing. Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 213,57 USD.

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 213,57 USD zu. Der Kurs der Boeing-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 214,00 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 211,00 USD. Zuletzt wurden via New York 353.926 Boeing-Aktien umgesetzt.

Bei 242,59 USD markierte der Titel am 30.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 13,59 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 128,92 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 39,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,048 USD. Im Vorjahr erhielten Boeing-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 238,83 USD für die Boeing-Aktie aus.

Am 29.07.2025 lud Boeing zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,92 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -2,33 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22,75 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 34,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,87 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Boeing-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2026 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,682 USD je Boeing-Aktie.

