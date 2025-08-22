DAX24.273 -0,4%ESt505.444 -0,8%Top 10 Crypto16,00 -3,0%Dow45.312 -0,7%Nas21.506 ±0,0%Bitcoin96.488 -0,4%Euro1,1607 -1,0%Öl68,67 +1,3%Gold3.369 -0,1%
So bewegt sich Boeing

25.08.25 20:24 Uhr
Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Abend mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 227,45 USD abwärts.

Die Boeing-Aktie wies um 20:07 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 227,45 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Boeing-Aktie bis auf 227,39 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 229,60 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 307.398 Boeing-Aktien.

Bei einem Wert von 242,59 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2025). Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 6,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 128,92 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Boeing-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,048 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 242,17 USD aus.

Am 29.07.2025 äußerte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,92 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 34,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22,75 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16,87 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Boeing am 22.10.2025 vorlegen.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,994 USD je Boeing-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Boeing-Aktie steigt: Boeing nähert sich offenbar Großauftrag aus China

Boeing-Aktie sinkt: Flug nach Korfu muss wegen Störung an Triebwerk mit Flammen unterbrochen werden

Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Boeing von vor 10 Jahren eingebracht

Nachrichten zu Boeing Co.

Analysen zu Boeing Co.

DatumRatingAnalyst
16:46Boeing BuyJefferies & Company Inc.
22.08.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
13.08.2025Boeing BuyUBS AG
12.08.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
16:46Boeing BuyJefferies & Company Inc.
22.08.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
13.08.2025Boeing BuyUBS AG
12.08.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
28.04.2025Boeing NeutralMerrill Lynch & Co., Inc.
24.01.2025Boeing NeutralUBS AG
28.10.2024Boeing HaltenDZ BANK
14.10.2024Boeing HaltenDZ BANK
31.01.2024Boeing Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
03.01.2023Boeing UnderperformCredit Suisse Group
22.12.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
03.11.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
02.11.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
19.10.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group

