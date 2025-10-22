Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Boeing
Die Aktie von Boeing gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Boeing befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,2 Prozent auf 216,88 USD ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 216,88 USD. Zwischenzeitlich weitete die Boeing-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 216,27 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 216,66 USD. Zuletzt wurden via New York 59.056 Boeing-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.07.2025 bei 242,59 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,85 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 128,92 USD ab. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 68,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,048 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 238,83 USD für die Boeing-Aktie.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 29.07.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,92 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -2,33 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22,75 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 34,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,87 Mrd. USD in den Büchern standen.
Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren. Am 28.10.2026 wird Boeing schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -6,895 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.
GE Aerospace-Aktie legt zu: Jahresziele erneut angehoben
RTX-Aktie steigt klar: Optimistischer Ausblick - Ziele angehoben
Lufthansa-Aktie schwächelt: Neuer Hoffnungsträger startet mit Mängeln
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.2025
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.2025
|Boeing Buy
|UBS AG
|15.10.2025
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.2025
|Boeing Buy
|UBS AG
