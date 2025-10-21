Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Dienstagnachmittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Boeing. Zuletzt ging es für die Boeing-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 216,50 USD.
Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 216,50 USD. Zwischenzeitlich weitete die Boeing-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 215,63 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 217,21 USD. Zuletzt wurden via New York 68.442 Boeing-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 242,59 USD. Dieser Kurs wurde am 30.07.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 10,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 128,92 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 40,45 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2024 erhielten Boeing-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,048 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 238,83 USD.
Boeing veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,92 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 22,75 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,87 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Boeing möglicherweise am 28.10.2026 präsentieren.
Laut Analysten dürfte Boeing im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -6,895 USD einfahren.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.2025
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.2025
|Boeing Buy
|UBS AG
|15.10.2025
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.2025
|Boeing Buy
|UBS AG
