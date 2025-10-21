Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Abend nahe Vortagesschluss

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Boeing hat am Dienstagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Boeing-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 216,70 USD.

Anleger zeigten sich um 20:03 Uhr bei der Boeing-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 216,70 USD. Die Boeing-Aktie legte bis auf 217,60 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die höchsten Verluste verbuchte die Boeing-Aktie bis auf 215,63 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 217,21 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 207.249 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 242,59 USD. Mit einem Zuwachs von 11,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 128,92 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Abschläge von 40,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Boeing-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,048 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 238,83 USD für die Boeing-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 29.07.2025. Das EPS lag bei -0,92 USD. Ein Jahr zuvor waren -2,33 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 34,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22,75 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 16,87 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Boeing möglicherweise am 28.10.2026 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -6,895 USD je Boeing-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

