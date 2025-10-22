Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Abend mit Kurseinbußen

Kurs der Boeing

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Boeing. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 214,46 USD.

Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 214,46 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Boeing-Aktie bisher bei 213,89 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 216,66 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Boeing-Aktien beläuft sich auf 262.228 Stück.

Am 30.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 242,59 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 13,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 128,92 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Boeing-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,048 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 238,83 USD angegeben.

Boeing ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,92 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -2,33 USD vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 34,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22,75 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 16,87 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert. Boeing dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2026 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Boeing im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -6,895 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

GE Aerospace-Aktie legt zu: Jahresziele erneut angehoben

RTX-Aktie steigt klar: Optimistischer Ausblick - Ziele angehoben

Lufthansa-Aktie schwächelt: Neuer Hoffnungsträger startet mit Mängeln