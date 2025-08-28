Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Boeing

Notierung im Blick

Die Aktie von Boeing gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Boeing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 233,89 USD ab.

Die Boeing-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 233,89 USD abwärts. Die Boeing-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 233,62 USD ab. Bei 236,13 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 74.535 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (242,59 USD) erklomm das Papier am 30.07.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,72 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 128,92 USD. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 81,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Boeing seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,048 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 242,17 USD an.

Boeing gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,92 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 22,75 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,87 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Boeing-Bilanz für Q3 2025 wird am 22.10.2025 erwartet.

Laut Analysten dürfte Boeing im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,992 USD einfahren.

