Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Abend mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Boeing. Das Papier von Boeing befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 3,4 Prozent auf 217,70 USD ab.

Die Boeing-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 3,4 Prozent bei 217,70 USD. Zwischenzeitlich weitete die Boeing-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 216,24 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 225,70 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 865.006 Boeing-Aktien.

Am 30.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 242,59 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Boeing-Aktie somit 10,26 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 128,92 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 40,78 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,048 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Analysten bewerten die Boeing-Aktie im Durchschnitt mit 238,83 USD.

Boeing gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,92 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -2,33 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 34,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22,75 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 16,87 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 28.10.2026.

Laut Analysten dürfte Boeing im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,021 USD einfahren.

