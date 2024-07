Börse London in Grün: FTSE 100 mit Zuschlägen

Index-Performance im Blick

Für den FTSE 100 geht es am ersten Tag der Woche aufwärts.

Im FTSE 100 geht es im LSE-Handel um 12:08 Uhr um 0,81 Prozent aufwärts auf 8.221,74 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,542 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 8.155,72 Punkten, nach 8.155,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8.221,88 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8.155,72 Zählern.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, einen Wert von 8.237,72 Punkten auf. Der FTSE 100 lag vor drei Monaten, am 22.04.2024, bei 8.023,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 7.663,73 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 6,48 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8.474,41 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7.404,08 Zählern.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Rentokil Initial (+ 11,20 Prozent auf 4,98 GBP), Ocado Group (+ 7,88 Prozent auf 4,08 GBP), Entain (+ 5,00 Prozent auf 6,76 GBP), Burberry (+ 3,16 Prozent auf 7,20 GBP) und Spirax-Sarco Engineering (+ 2,27 Prozent auf 86,41 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil easyJet (-8,09 Prozent auf 4,22 GBP), International Consolidated Airlines (-3,97 Prozent auf 1,63 GBP), Beazley (-1,07 Prozent auf 6,45 GBP), Whitbread (-0,97 Prozent auf 28,69 GBP) und InterContinental Hotels Group (-0,95 Prozent auf 81,38 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 23.323.704 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 222,787 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick

Die International Consolidated Airlines-Aktie verzeichnet mit 4,26 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index weist die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,15 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net