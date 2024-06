Börse New York in Grün: S&P 500 notiert zum Handelsende im Plus

NYSE-Handel im Fokus

Der S&P 500 zeigte sich am Dienstagabend wenig verändert.

Am Dienstag ging der S&P 500 nahezu unverändert (plus 0,15 Prozent) bei 5.291,34 Punkten aus dem Handel. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 44,284 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,181 Prozent auf 5.273,84 Punkte an der Kurstafel, nach 5.283,40 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 5.257,63 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5.298,80 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, den Wert von 5.127,79 Punkten. Der S&P 500 stand vor drei Monaten, am 04.03.2024, bei 5.130,95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, bei 4.282,37 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 11,57 Prozent zu Buche. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5.341,88 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.682,11 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit SVB Financial Group (+ 100,00 Prozent auf 0,10 USD), First Republic Bank (+ 33,33 Prozent auf 0,04 USD), Carnival (+ 5,81 Prozent auf 16,94 USD), Norwegian Cruise Line (+ 3,96 Prozent auf 17,87 USD) und T-Mobile US (+ 2,79 Prozent auf 177,91 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Bath Body Works (-12,82 Prozent auf 45,17 USD), Gap (-7,48 Prozent auf 26,86 USD), VF (-5,00 Prozent auf 13,12 USD), Stanley Black Decker (-4,56 Prozent auf 83,02 USD) und Mohawk Industries (-4,50 Prozent auf 115,66 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im S&P 500 weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 18.283.425 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Microsoft mit 2,831 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick

Im S&P 500 verzeichnet die SVB Financial Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 400,00 Prozent bei der First Republic Bank-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net