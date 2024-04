Börse New York in Rot: Dow Jones präsentiert sich letztendlich leichter

NYSE-Handel im Blick

Der Dow Jones beendete den Handelstag stabil.

Schlussendlich schloss der Dow Jones den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0,03 Prozent) bei 38.892,80 Punkten ab. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 13,172 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,614 Prozent leichter bei 38.664,98 Punkten in den Montagshandel, nach 38.904,04 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 38.857,70 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 39.013,20 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 08.03.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 38.722,69 Punkten gehandelt. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 08.01.2024, den Wert von 37.683,01 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, erreichte der Dow Jones einen Stand von 33.485,29 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 3,12 Prozent nach oben. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 39.889,05 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 37.122,95 Zähler.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Nike (+ 1,31 Prozent auf 90,00 USD), Home Depot (+ 1,17 Prozent auf 362,05 USD), 3M (+ 0,99 Prozent auf 91,93 USD), American Express (+ 0,74 Prozent auf 224,11 USD) und Goldman Sachs (+ 0,61 Prozent auf 410,54 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Intel (-1,89 Prozent auf 37,98 USD), Caterpillar (-1,54 Prozent auf 373,47 USD), Merck (-1,12 Prozent auf 126,56 USD), Verizon (-0,93 Prozent auf 41,73 USD) und Walt Disney (-0,87 Prozent auf 117,35 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Dow Jones ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 17.252.683 Aktien gehandelt. Mit 2,919 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,18 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,39 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

