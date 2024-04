Börse New York in Rot: S&P 500 beendet die Dienstagssitzung mit Verlusten

S&P 500-Kursentwicklung

Der S&P 500 schloss den Dienstagshandel mit Verlusten ab.

Schlussendlich verlor der S&P 500 im NYSE-Handel 0,72 Prozent auf 5.205,81 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 44,683 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,848 Prozent auf 5.199,28 Punkte an der Kurstafel, nach 5.243,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 5.184,05 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.208,34 Zählern.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, erreichte der S&P 500 einen Stand von 5.137,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.01.2024, lag der S&P 500 noch bei 4.742,83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, bei 4.109,31 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 9,76 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 5.264,85 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4.682,11 Zählern.

Tops und Flops im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Phillips 66 (+ 3,77 Prozent auf 169,49 USD), Marathon Petroleum (+ 3,41 Prozent auf 211,38 USD), Valero Energy (+ 2,65 Prozent auf 177,22 USD), Freeport-McMoRan (+ 2,22 Prozent auf 48,38 USD) und McCormick (+ 2,15 Prozent auf 78,27 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Humana (-13,41 Prozent auf 304,33 USD), Hanesbrands (-10,80 Prozent auf 5,12 USD), Norwegian Cruise Line (-8,02 Prozent auf 19,26 USD), CVS Health (-7,21 Prozent auf 73,82 USD) und Centene (-6,82 Prozent auf 72,45 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der VF-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 47.083.087 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,914 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Werte

Im S&P 500 präsentiert die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die First Republic Bank-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 309,68 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

