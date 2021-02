Feldzug der Kleinanleger

Seit Ende Januar tobt an den Finanzmärkten ein Krieg. Kleinanleger tun sich in Internetforen wie Reddit zusammen, um im Stil von Robin Hood gegen die etablierte Finanzwelt und ihre Akteure in den Kampf zu ziehen. Doch nicht bei allen in ungeahnte Höhen gepushten Werten scheinen die Motive tatsächlich selbstlos zu sein.