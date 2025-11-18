BrainChip Aktie News: BrainChip am Dienstagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktienentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von BrainChip. Mit einem Wert von 0,099 EUR bewegte sich die BrainChip-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 15:43 Uhr bei der BrainChip-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im BMN-Handel nahezu unverändert bei 0,099 EUR. Die BrainChip-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,103 EUR aus. Die größten Abgaben verzeichnete die BrainChip-Aktie bis auf 0,096 EUR. Bei 0,096 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 60.994 BrainChip-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 0,283 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.01.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 186,061 Prozent über dem aktuellen Kurs der BrainChip-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,083 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,061 Prozent.

BrainChip dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

In der BrainChip-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,008 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net