Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Donnerstagnachmittag höher

02.10.25 16:10 Uhr
Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Donnerstagnachmittag höher

Die Aktie von Broadcom zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Broadcom-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 336,17 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Broadcom
290,00 EUR 3,00 EUR 1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Broadcom-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 336,17 USD. In der Spitze gewann die Broadcom-Aktie bis auf 347,46 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 347,46 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.459.637 Broadcom-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.09.2025 bei 374,23 USD. Der derzeitige Kurs der Broadcom-Aktie liegt somit 10,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 138,11 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 58,92 Prozent könnte die Broadcom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Broadcom seine Aktionäre 2024 mit 2,10 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,35 USD je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 330,00 USD.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Broadcom am 04.09.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Broadcom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15,95 Mrd. USD im Vergleich zu 13,07 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Broadcom am 11.12.2025 präsentieren.

In der Broadcom-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,75 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

DatumRatingAnalyst
05.09.2025Broadcom BuyUBS AG
06.06.2025Broadcom OutperformBernstein Research
13.12.2024Broadcom BuyUBS AG
13.06.2024Broadcom OverweightBarclays Capital
14.06.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
