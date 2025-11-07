DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,81 +2,4%Nas22.938 -0,5%Bitcoin89.156 +1,6%Euro1,1565 +0,1%Öl63,63 +0,1%Gold3.998 +0,5%
Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom fällt am Freitagabend

07.11.25 20:23 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Broadcom. Die Aktionäre schickten das Papier von Broadcom nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,8 Prozent auf 342,10 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Broadcom
298,50 EUR -12,00 EUR -3,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Broadcom-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,8 Prozent auf 342,10 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Broadcom-Aktie bis auf 337,27 USD. Bei 354,18 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Broadcom-Aktien beläuft sich auf 2.907.039 Stück.

Am 30.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 386,46 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Broadcom-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 138,11 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Broadcom-Aktie mit einem Verlust von 59,63 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,35 USD. Im Vorjahr hatte Broadcom 2,10 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 330,00 USD für die Broadcom-Aktie aus.

Broadcom gewährte am 04.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,85 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,40 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15,95 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Broadcom einen Umsatz von 13,07 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.12.2025 veröffentlicht.

In der Broadcom-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,74 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Broadcom-Aktie

S&P 500-Titel Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor 10 Jahren abgeworfen

Amazon-Aktie nach Milliarden-Deal mit OpenAI im Blick - Analysten sehen weiteres Kurspotenzial

OpenAI und NVIDIA-Aktie: Eigene Chips sollen 20 bis 30 Prozent Kostenersparnis gegenüber NVIDIA-Technologie bringen

In eigener Sache

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Broadcom

DatumMeistgelesen
Analysen zu Broadcom

DatumRatingAnalyst
05.09.2025Broadcom BuyUBS AG
06.06.2025Broadcom OutperformBernstein Research
13.12.2024Broadcom BuyUBS AG
13.06.2024Broadcom OverweightBarclays Capital
14.06.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
DatumRatingAnalyst
05.09.2025Broadcom BuyUBS AG
06.06.2025Broadcom OutperformBernstein Research
13.12.2024Broadcom BuyUBS AG
13.06.2024Broadcom OverweightBarclays Capital
14.06.2019Broadcom BuyCraig Hallum
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
14.06.2019Broadcom Mkt PerformCharter Equity
22.02.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
07.09.2018Broadcom NeutralB. Riley FBR
12.07.2018Broadcom NeutralB. Riley FBR, Inc.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Broadcom nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
