DAX fällt zurück -- US-Börsen in Grün -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon, D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Vortagesrally findet keine Fortsetzung: DAX am Verfallstag wankelmütig
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Freitagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen
Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Freitagnachmittag in Rot

19.09.25 16:10 Uhr
Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Freitagnachmittag in Rot

Die Aktie von Broadcom gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Broadcom-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 343,50 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Broadcom
292,10 EUR -1,20 EUR -0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Broadcom-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 343,50 USD. In der Spitze fiel die Broadcom-Aktie bis auf 336,43 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 344,16 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 4.885.004 Broadcom-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (374,23 USD) erklomm das Papier am 12.09.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 138,11 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 59,79 Prozent könnte die Broadcom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,10 USD an Broadcom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,35 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 330,00 USD je Broadcom-Aktie aus.

Am 04.09.2025 hat Broadcom die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,85 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,40 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 15,95 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 22,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,07 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.12.2025 terminiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Broadcom ein EPS in Höhe von 6,75 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

