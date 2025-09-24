Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Donnerstagnachmittag schwächer

Kurs der Broadcom

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Broadcom. Zuletzt ging es für die Broadcom-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,1 Prozent auf 328,68 USD.

Die Broadcom-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 3,1 Prozent bei 328,68 USD. In der Spitze büßte die Broadcom-Aktie bis auf 327,41 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 332,85 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.270.505 Broadcom-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.09.2025 bei 374,23 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,86 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 138,11 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Broadcom-Aktie 137,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,35 USD. Im Vorjahr erhielten Broadcom-Aktionäre 2,10 USD je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 330,00 USD an.

Broadcom ließ sich am 04.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,85 USD, nach -0,40 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 15,95 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom 13,07 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 11.12.2025 dürfte Broadcom Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Broadcom im Jahr 2025 6,75 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Broadcom-Aktie

NVIDIA-Aktie erreicht Rekordhoch: Milliardeninvestition in OpenAI - größte KI-Allianz aller Zeiten

Samsung-Aktien heben ab: Berichte über bestandenen NVIDIA-Test für KI-Speicherchips

NVIDIA-Aktie in Gefahr: Holt Broadcom jetzt zum Gegenschlag aus?