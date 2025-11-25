DAX23.465 +1,0%Est505.574 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,47 -7,8%Nas22.897 +0,1%Bitcoin74.478 -2,8%Euro1,1580 +0,5%Öl62,55 -1,3%Gold4.130 -0,2%
Aktie im Blick

Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Abend in Grün

25.11.25 20:23 Uhr
Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Abend in Grün

Die Aktie von Broadcom gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Broadcom-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 383,38 USD nach oben.

Um 20:08 Uhr stieg die Broadcom-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 383,38 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Broadcom-Aktie bei 385,80 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 385,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 5.446.517 Broadcom-Aktien.

Bei 386,46 USD markierte der Titel am 30.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Broadcom-Aktie 0,80 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 138,11 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 63,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Broadcom-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,35 USD ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 330,00 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Broadcom am 04.09.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,95 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 13,07 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.12.2025 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Broadcom möglicherweise am 10.12.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Broadcom-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,75 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

