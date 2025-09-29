Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Broadcom

Kursentwicklung

Die Aktie von Broadcom gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Broadcom-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 326,14 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Broadcom nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,5 Prozent auf 326,14 USD. Der Kurs der Broadcom-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 326,03 USD nach. Bei 330,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 835.743 Broadcom-Aktien den Besitzer.

Bei 374,23 USD erreichte der Titel am 12.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 14,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 138,11 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Broadcom-Aktie ist somit 57,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 2,10 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,35 USD je Broadcom-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Broadcom-Aktie bei 330,00 USD.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Broadcom am 04.09.2025. Broadcom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,40 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,07 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15,95 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Broadcom-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.12.2025 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Broadcom-Gewinn in Höhe von 6,75 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Broadcom-Aktie

