Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Abend mit Verlusten

Die Aktie von Broadcom gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Broadcom-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 376,30 USD ab.

Die Broadcom-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 2,5 Prozent im Minus bei 376,30 USD. Bei 370,10 USD markierte die Broadcom-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 385,89 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.158.271 Broadcom-Aktien.

Am 29.10.2025 markierte das Papier bei 386,46 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Broadcom-Aktie derzeit noch 2,70 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 138,11 USD am 08.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 63,30 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,35 USD. Im Vorjahr erhielten Broadcom-Aktionäre 2,10 USD je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Broadcom-Aktie bei 330,00 USD.

Am 04.09.2025 legte Broadcom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,85 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,95 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 13,07 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 11.12.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Broadcom veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Broadcom-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,75 USD fest.

