Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Freitagnachmittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Broadcom. Die Broadcom-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 374,24 USD nach.

Die Broadcom-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 374,24 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Broadcom-Aktie bis auf 372,50 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 378,82 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 999.578 Broadcom-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 386,46 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Broadcom-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 138,11 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 63,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Broadcom seine Aktionäre 2024 mit 2,10 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,35 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Broadcom-Aktie wird bei 330,00 USD angegeben.

Broadcom gewährte am 04.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,85 USD gegenüber -0,40 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15,95 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Broadcom einen Umsatz von 13,07 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Broadcom am 11.12.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,75 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

