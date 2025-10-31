DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,89 +2,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin94.812 +1,4%Euro1,1556 -0,1%Öl65,07 +0,5%Gold4.002 -0,9%
Heute im Fokus
US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
Top News
Sind die Großkunden des Chipgiganten NVIDIA auch die größte Gefahr? Sind die Großkunden des Chipgiganten NVIDIA auch die größte Gefahr?
Hot Stocks heute: BASF startet im November mit Aktienrückkaufprogramm - KSB wächst in Nord- und Südamerika  Hot Stocks heute: BASF startet im November mit Aktienrückkaufprogramm - KSB wächst in Nord- und Südamerika 
Kurs der Broadcom

Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Freitagabend mit Verlusten

31.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Broadcom gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Der Broadcom-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 370,98 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Broadcom
321,05 EUR -3,35 EUR -1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr ging es für die Broadcom-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 370,98 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Broadcom-Aktie bis auf 365,11 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 378,82 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2.511.548 Broadcom-Aktien umgesetzt.

Am 30.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 386,46 USD. Derzeit notiert die Broadcom-Aktie damit 4,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 138,11 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Broadcom-Aktie 62,77 Prozent sinken.

Nachdem Broadcom seine Aktionäre 2024 mit 2,10 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,35 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Broadcom-Aktie bei 330,00 USD.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Broadcom am 04.09.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,85 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,40 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 15,95 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom 13,07 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.12.2025 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Broadcom im Jahr 2025 6,75 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Broadcom-Aktie

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Broadcom

DatumMeistgelesen
Analysen zu Broadcom

DatumRatingAnalyst
05.09.2025Broadcom BuyUBS AG
06.06.2025Broadcom OutperformBernstein Research
13.12.2024Broadcom BuyUBS AG
13.06.2024Broadcom OverweightBarclays Capital
14.06.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
DatumRatingAnalyst
05.09.2025Broadcom BuyUBS AG
06.06.2025Broadcom OutperformBernstein Research
13.12.2024Broadcom BuyUBS AG
13.06.2024Broadcom OverweightBarclays Capital
14.06.2019Broadcom BuyCraig Hallum
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
14.06.2019Broadcom Mkt PerformCharter Equity
22.02.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
07.09.2018Broadcom NeutralB. Riley FBR
12.07.2018Broadcom NeutralB. Riley FBR, Inc.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

