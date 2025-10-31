Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Freitagabend mit Verlusten

Kurs der Broadcom

Die Aktie von Broadcom gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Der Broadcom-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 370,98 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für die Broadcom-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 370,98 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Broadcom-Aktie bis auf 365,11 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 378,82 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2.511.548 Broadcom-Aktien umgesetzt.

Am 30.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 386,46 USD. Derzeit notiert die Broadcom-Aktie damit 4,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 138,11 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Broadcom-Aktie 62,77 Prozent sinken.

Nachdem Broadcom seine Aktionäre 2024 mit 2,10 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,35 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Broadcom-Aktie bei 330,00 USD.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Broadcom am 04.09.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,85 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,40 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 15,95 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom 13,07 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.12.2025 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Broadcom im Jahr 2025 6,75 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

