Bücher geöffnet

Die Facebook- und WhatsApp-Mutter Meta Platforms hat die Bilanz des jüngst abgelaufenen Jahresviertels präsentiert.

Werte in diesem Artikel

Im ersten Jahresviertel 2025 erzielte Meta 6,43 US-Dollar Gewinn je Aktie, nachdem im Vorjahreszeitraum ein Plus in Höhe von 4,71 US-Dollar je Aktie in den Büchern verzeichnet gewesen war. Experten hatten prognostiziert, dass die Facebook-Mutter das EPS auf 5,238 US-Dollar würde steigern können.

Der Umsatz des Social-Media-Giganten lag im ersten Quartal bei 42,31 Milliarden US-Dollar. Damit übertraf Meta die Umsatzschätzungen der Analysten, die sich auf 41,34 Milliarden US-Dollar belaufen hatten. Vor einem Jahr hatte der Konzern unter der Leitung von Mark Zuckerberg 36,455 Milliarden US-Dollar umgesetzt.

Im nachbörslichen Handel an der NASDAQ reagiert die Meta-Aktie zeitweise mit 3,59 Prozent höher bei 568,44 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net