Kurs der BVB (Borussia Dortmund)

BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Dienstagnachmittag mit Abschlägen
02.09.25 16:09 Uhr

02.09.25 16:09 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 3,62 EUR ab.

BVB (Borussia Dortmund)
3,60 EUR -0,01 EUR -0,14%
Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:50 Uhr um 0,1 Prozent auf 3,62 EUR nach. In der Spitze büßte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,60 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,70 EUR. Zuletzt wechselten 79.381 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2025 bei 4,14 EUR. 14,38 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,78 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,060 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,080 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 5,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BVB (Borussia Dortmund) am 15.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,06 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls -0,04 EUR je Aktie eingebüßt. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 14,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 154,41 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 132,67 Mio. EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 14.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 06.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,090 EUR je Aktie in den BVB (Borussia Dortmund)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie dennoch leichter: Deutscher Champions-League-Pionier - Sieg gegen Union Berlin

BVB-Aktie tiefer: Attraktive Gegner für Borussia Dortmund - Ehemaliger Aushilfscoach Tullberg verlässt wohl Verein

BVB-Aktie dennoch in Rot: BVB schnappt sich Abwehrtalent vom FC Chelsea - weitere Transfers geplant

Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumRatingAnalyst
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.11.2024BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.11.2017BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
29.11.2016BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
16.12.2014BVB (Borussia Dortmund) HaltenGSC Research GmbH
08.10.2010Borussia Dortmund GmbHCo haltenBankhaus Lampe KG
10.06.2010Borussia Dortmund wurde ausgestopptFocus Money
14.08.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
19.06.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
17.04.2007Borussia Dortmund DowngradeGSC Research
18.08.2006Borussia Dortmund reduzierenAC Research
22.05.2006Borussia Dortmund verkaufenEuro am Sonntag

