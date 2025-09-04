BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Freitagmittag mit stabiler Tendenz

So bewegt sich BVB (Borussia Dortmund)

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 3,60 EUR zeigte sich die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Ausschläge verzeichnete die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:41 Uhr bei 3,60 EUR. Der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,62 EUR zu. Der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,58 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,62 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BVB (Borussia Dortmund)-Aktien beläuft sich auf 3.780 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,14 EUR) erklomm das Papier am 16.05.2025. 14,86 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,78 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 22,92 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,080 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 5,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte BVB (Borussia Dortmund) am 15.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 14,08 Prozent auf 132,67 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BVB (Borussia Dortmund) 154,41 Mio. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 14.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 06.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,090 EUR fest.

