BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) legt am Mittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt wies die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 3,35 EUR nach oben.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 3,35 EUR. Bei 3,35 EUR erreichte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,32 EUR. Von der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 37.177 Stück gehandelt.

Bei 4,14 EUR erreichte der Titel am 16.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,62 Prozent hinzugewinnen. Am 15.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,78 EUR. Mit einem Kursverlust von 17,04 Prozent würde die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,060 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,073 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wird bei 5,00 EUR angegeben.

Am 15.08.2025 legte BVB (Borussia Dortmund) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 14,08 Prozent auf 132,67 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 154,41 Mio. EUR gelegen.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von BVB (Borussia Dortmund) wird am 14.11.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 06.11.2026.

In der BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,015 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

