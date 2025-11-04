BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag im Minus
Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 3,40 EUR ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,1 Prozent auf 3,40 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,38 EUR. Bei 3,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 6.898 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.
Am 16.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,14 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,80 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,78 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Verlust von 18,26 Prozent wieder erreichen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,073 EUR. Im Vorjahr hatte BVB (Borussia Dortmund) 0,060 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,00 EUR.
Am 15.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 14,08 Prozent auf 132,67 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 154,41 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Die BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz für Q1 2026 wird am 14.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der BVB (Borussia Dortmund)-Ergebnisse für Q1 2027 erwarten Experten am 06.11.2026.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,015 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.10.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.11.2017
|BVB (Borussia Dortmund) Neutral
|Oddo Seydler Bank AG
|29.11.2016
|BVB (Borussia Dortmund) Neutral
|Oddo Seydler Bank AG
|16.12.2014
|BVB (Borussia Dortmund) Halten
|GSC Research GmbH
|08.10.2010
|Borussia Dortmund GmbHCo halten
|Bankhaus Lampe KG
|10.06.2010
|Borussia Dortmund wurde ausgestoppt
|Focus Money
|14.08.2007
|Borussia Dortmund verkaufen
|GSC Research
|19.06.2007
|Borussia Dortmund verkaufen
|GSC Research
|17.04.2007
|Borussia Dortmund Downgrade
|GSC Research
|18.08.2006
|Borussia Dortmund reduzieren
|AC Research
|22.05.2006
|Borussia Dortmund verkaufen
|Euro am Sonntag
