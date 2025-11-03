BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von BVB (Borussia Dortmund)

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 3,40 EUR.

Um 15:48 Uhr ging es für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 3,40 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,40 EUR. Mit einem Wert von 3,43 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 77.366 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.05.2025 auf bis zu 4,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 21,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,073 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 5,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) veröffentlichte am 15.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,06 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 14,08 Prozent auf 132,67 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 154,41 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 14.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) rechnen Experten am 06.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,015 EUR je Aktie in den BVB (Borussia Dortmund)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

