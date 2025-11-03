DAX24.228 +1,1%Est505.701 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,76 -0,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.665 -2,4%Euro1,1515 -0,2%Öl64,48 -0,9%Gold4.006 +0,1%
Blick auf Aktienkurs

BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) reagiert am Montagmittag positiv

03.11.25 12:05 Uhr
Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 3,43 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,43 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 3,43 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,45 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,43 EUR. Der Tagesumsatz der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belief sich zuletzt auf 31.494 Aktien.

Bei einem Wert von 4,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2025). Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 17,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.01.2025 bei 2,78 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 23,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,060 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,073 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 5,00 EUR.

Am 15.08.2025 äußerte sich BVB (Borussia Dortmund) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 14,08 Prozent auf 132,67 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BVB (Borussia Dortmund) 154,41 Mio. EUR umgesetzt.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von BVB (Borussia Dortmund) wird am 14.11.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 06.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2027-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund).

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,015 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Trybex / Shutterstock.com

