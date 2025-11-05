DAX24.045 +0,4%Est505.667 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,03 +1,8%Nas23.483 +0,6%Bitcoin89.970 +1,7%Euro1,1484 ±-0,0%Öl64,13 -0,3%Gold3.982 +1,3%
Heute im Fokus
DAX höher - über 24.000er-Marke -- US-Börsen fester -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- BMW steigert Gewinn -- Amazon, Fresenius, Aurora Cannabis, Rüstungsaktien, AMD, DroneShield im Fokus
Allianz-Aktie im Fokus: Kursrücksetzer vor Quartalszahlen - Insidertrade
QIAGEN-Aktie fällt dennoch: Prognose erhöht - CEO-Wechsel, Übernahme und Aktienrückkauf angekündigt
BVB (Borussia Dortmund) im Fokus

BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Nachmittag auf grünem Terrain

05.11.25 16:08 Uhr
BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Nachmittag auf grünem Terrain

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von BVB (Borussia Dortmund). Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 3,35 EUR.

Um 15:47 Uhr sprang die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 3,35 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,37 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,32 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 59.377 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,14 EUR erreichte der Titel am 16.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 23,62 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.01.2025 bei 2,78 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem BVB (Borussia Dortmund) seine Aktionäre 2025 mit 0,060 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,073 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 5,00 EUR aus.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 15.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,06 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls -0,04 EUR je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 14,08 Prozent auf 132,67 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 154,41 Mio. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 14.11.2025 erwartet. BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BVB (Borussia Dortmund) einen Gewinn von 0,015 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie sinkt: Hoffnung vor City-Duell - Schlotterbeck zurück im Training

BVB-Aktie fester: Polizei ermittelt nach gewalttätiger Auseinandersetzung zwischen BVB- und Schalke-Fans

Dortmunds Schlotterbeck auch für Duell mit City fraglich

Bildquellen: charnsitr / Shutterstock.com

Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumRatingAnalyst
06.10.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
