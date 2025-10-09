BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Anleger schicken BVB (Borussia Dortmund) am Mittag ins Plus

So bewegt sich BVB (Borussia Dortmund)

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von BVB (Borussia Dortmund). Im XETRA-Handel gewannen die BVB (Borussia Dortmund)-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 3,54 EUR. In der Spitze gewann die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,57 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 3,51 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 146.055 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Bei einem Wert von 2,78 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.01.2025). Mit Abgaben von 21,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,073 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 5,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie an.

Am 15.08.2025 äußerte sich BVB (Borussia Dortmund) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 14,08 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 132,67 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 154,41 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 14.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2027-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2026 erwartet.

In der BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,015 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

