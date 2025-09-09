DAX23.627 -0,4%ESt505.358 -0,2%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.496 -0,5%Nas21.970 +0,4%Bitcoin97.196 +2,0%Euro1,1718 +0,1%Öl67,48 +1,4%Gold3.646 +0,6%
DroneShield-Aktie im Blick: Anlegervertrauen nach verpasstem Millionenauftrag auf dem Prüfstand DroneShield-Aktie im Blick: Anlegervertrauen nach verpasstem Millionenauftrag auf dem Prüfstand
Klarna setzt Ausgabepreis für IPO fest - über eine Milliarde Dollar an Einnahmen Klarna setzt Ausgabepreis für IPO fest - über eine Milliarde Dollar an Einnahmen
BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittwochnachmittag im Minusbereich

10.09.25 16:11 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt ging es für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 3,59 EUR.

BVB (Borussia Dortmund)
3,60 EUR -0,02 EUR -0,55%
Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr um 1,0 Prozent auf 3,59 EUR ab. Bei 3,57 EUR markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 3,57 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 75.891 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Am 16.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 4,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 15.01.2025 auf bis zu 2,78 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 22,70 Prozent sinken.

BVB (Borussia Dortmund)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,060 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,080 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 5,00 EUR.

Am 15.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,06 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) 132,67 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 14,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 154,41 Mio. EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 14.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von BVB (Borussia Dortmund) rechnen Experten am 06.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,090 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie dennoch leichter: Deutscher Champions-League-Pionier - Sieg gegen Union Berlin

BVB-Aktie tiefer: Attraktive Gegner für Borussia Dortmund - Ehemaliger Aushilfscoach Tullberg verlässt wohl Verein

BVB-Aktie dennoch in Rot: BVB schnappt sich Abwehrtalent vom FC Chelsea - weitere Transfers geplant

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)

Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

23.11.2017BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
29.11.2016BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
16.12.2014BVB (Borussia Dortmund) HaltenGSC Research GmbH
08.10.2010Borussia Dortmund GmbHCo haltenBankhaus Lampe KG
10.06.2010Borussia Dortmund wurde ausgestopptFocus Money
14.08.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
19.06.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
17.04.2007Borussia Dortmund DowngradeGSC Research
18.08.2006Borussia Dortmund reduzierenAC Research
22.05.2006Borussia Dortmund verkaufenEuro am Sonntag

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BVB (Borussia Dortmund) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen