BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittwochnachmittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt ging es für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 3,59 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr um 1,0 Prozent auf 3,59 EUR ab. Bei 3,57 EUR markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 3,57 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 75.891 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Am 16.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 4,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 15.01.2025 auf bis zu 2,78 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 22,70 Prozent sinken.

BVB (Borussia Dortmund)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,060 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,080 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 5,00 EUR.

Am 15.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,06 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) 132,67 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 14,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 154,41 Mio. EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 14.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von BVB (Borussia Dortmund) rechnen Experten am 06.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,090 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

